Российские оккупанты в Мариуполе уничтожают важнейший памятник истории и культуры мира (видео)

Речь идет о кургане, который датируется 5-ым тысячелетием до н.э.

Российские оккупанты продолжают совершать свои ужасные преступления. В Мариуполе они уничтожают самый большой и самый важный памятник истории и культуры курган Дед.

Он расположен на ул. Филиппа Орлика. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, этот исторический памятник важен для всего мира.

"31 августа 2022 года мы предупреждали о планах россиян уничтожить самый большой и важнейший памятник истории и культуры курган Дед по ул. Филиппа Орлика. Раскидистый холм имеет современную высоту в шесть 6 метров, а его диаметр достигает 70. Курган Дед датируют 5-ым тысячелетием до н.э., то есть он намного старше города и является ровесником Пирамид Египта", — сообщил Андрющенко.

Сейчас оккупанты уничтожают курган экскаваторами.

"Только огласка может это остановить. Возможно", — добавил Андрющенко.

К слову, в советское и постсоветское время власти с пророссийскими настроениями повредили курган. В прошлом году было принято решение о консервации и сохранении памятки. Однако для оккупантов ничего святого нет.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне планируют снести в Мариуполе не менее 30% частного сектора. Эти дома составляют не менее 40% подлинной исторической застройки города. Они мешают оккупантам построить единый транспортный узел на месте разрушенного Железнодорожного вокзала. При этом никаких компенсаций владельцам жилья не предусмотрено вообще. Выкуп оккупанты проведут по оценочной стоимости максимально.