"Вы никому не нужны": волонтер рассказал, как россияне врут жителям оккупированных территорий

Российская пропаганда активно работает на временно оккупированных территориях, необходима украинская контрпропаганда

Украина проигрывает информационную войну на временно оккупированных территориях. Российская пропаганда там активно работает, засоряя умы жителей. Многие под влиянием пропаганды террористов начинают считать, что Украина о них забыла, хотя это не так.

Об этом первый украинский волонтер, прорвавшийся в осажденный российскими войсками Мариуполь, Михаил Пурышев рассказал в интервью "Телеграфу" под названием "Воняло сожженной кожей: волонтер Михаил Пурышев о блокаде Мариуполя, фильтрационных лагерях и смертях украинских детей".

"Мы проигрываем информационную войну. Россия говорит: "О вас забыли", "Вы никому не нужны" и люди начинают в это верить. Местные нас ненавидят. Говорят "Не приезжайте". Люди отчаиваются. Но когда мы приезжаем и живем рядом с ними, строим пункты, рассказываем новости — возвращается вера в Украину и то, что их не покинули. И когда мы едем, часто люди, которые говорили "Доброе утро", начинают говорить "Добрий ранок", — рассказал он.

По его мнению, нужно что-то делать, чтобы украинцы с оккупированных территорий могли иметь информацию со свободной территории. Тогда все российские пропагандистские потуги разобьются, поскольку будет своеобразная украинская контрпропаганда – правда с территорий, не оккупированных российскими террористами.

"Людям нужно общение, узнавать информацию, смотреть телевидение. Оно у нас на пунктах работало всегда. Чтобы они понимали, что вообще происходит. На наши пункты приходили глухонемые, чтобы пообщаться с родными по видеосвязи. Они бы этого не сделали в других условиях. Люди отвлекаются от войны. Так мы боремся за их сердца", – добавил Пурышев.

Напомним, мы рассказывали, что в сеть попало очередное подтверждение российских зверств против гражданского населения Украины на оккупированных территориях. Инцидент произошел осенью 2022 года в Новомихайловке (Запорожская область), однако известно о нем стало только сейчас. Тогда пьяный русский оккупант расстрелял двух мирных жителей и пытался изнасиловать женщину.

Ранее "Телеграф" писал, что в Луганской области россиянин изнасиловал и убил 17-летнюю девушку. Ее тело было обнаружено в лесополосе в поселке Дзержинский.