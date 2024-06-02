Війна — день 830: рекордні втрати росіян у травні та наслідки ракетної атаки 1 червня

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують намагатися наступати на деяких ділянках фронту в Україні. Травнева авантюра під Харковом та накази взяти Часів Яр "за будь-яку ціну" довго коштували терористам – у травні Росія зазнала рекордних втрат у живій силі, ББМ та артилерії. Розуміючи, що на фронті нічого не виходить, терористи б'ють по енергетиці – наслідки ракетного удару 1 червня дуже недобрі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські ударні безпілотники зафіксовані курсом на Вінницьку, Запорізьку та Дніпропетровську області.

Про те, що відбувалося 30 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 827: загибель "Чеки" на фронті та потужна операція ГУР у Криму

З ситуацією в Україні 31 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 828: довгоочікуване рішення США щодо ударів по РФ та новий обмін полоненими

Дізнатись про події 1 червня можна за посиланням: Війна — день 829: Україна зустрічає літо під атакою дронів та ракет росіян