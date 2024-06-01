Артилерія, жива сила та бронемашини: російські війська у травні зазнали рекордних втрат

Росіяни втратили рекордну кількість артилерії та живої сили у боях

У травні 2024 року російські війська зазнали на фронті рекордних втрат у живій силі та в артилерії. Також на фронті майже зник один з типів російських бронемашин, який активно використовували російські терористи.

Про втрати росіян в артилерії та живій силі повідомили у Міністерстві оборони України. Зазначається, що за травень російські терористи втратили 1160 артилерійських систем усіх видів та типів – це рекордна кількість втрат росіян.

"У травні було знищено 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт", – сказано у повідомленні.

Окрім того, за даними МОУ, за травень росіяни втратили на фронті 38940 одиниць особового складу. Це рекордні цифри по ліквідованим росіянам, які навіть більші за цифри перших місяців російського вторгнення. Загалом орієнтовні російські втрати у живій силі саме у травні перетнули позначку у півмільйона.

Ще один майже рекордний показник – втрати у бронетехніці, пише МОУ. За травень знищено та виведено з ладу 860 одиниць броньованої техніки, яку використовували російські терористи.

Зазначимо, що наступ росіян на Харківському напрямку триває, ворог продовжує атакувати Вовчанськ, більшу частину якого контролюють Збройні Сили України (ЗСУ). Ворожа армія перейшла до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. Проте й втрат російські окупанти зазнають великих.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що російські терористи щомісяця можуть втрачати 24-25 тисяч своїх солдатів, які гинуть, зникають безвісти, потрапляють у полон та отримують поранення під час бойових дій в Україні. Це стається виключно через імперіалістичну манію російського диктатора Володимира Путіна.