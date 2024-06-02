Война — день 830: рекордные потери россиян в мае и последствия ракетной атаки 1 июня

Рассказываем оперативно о главном в сутки

Российские оккупанты продолжают пытаться наступать на некоторых участках фронта в Украине. Майская авантюра под Харьковом и приказы взять Часов Яр "любой ценой" долго стоили террористам – в мае Россия понесла рекордные потери в живой силе, ББМ и артиллерии. Понимая, что на фронте ничего не выходит, террористы бьют по энергетике – последствия ракетного удара 1 июня очень плохи.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские ударные беспилотники зафиксированы курсом на Винницкую, Запорожскую и Днепропетровскую области.

О том, что происходило 30 мая, читайте в материале: Война — день 827: гибель "Чеки" на фронте и мощная операция ГУР в Крыму

С ситуацией в Украине 31 мая можно ознакомиться в этом материале: Война — день 828: долгожданное решение США по ударам по РФ и новый обмен пленными

Узнать о событиях 1 июня можно по ссылке: Война — день 829: Украина встречает лето под атакой дронов и ракет россиян