Черный дым и крики местных: в Белгородской области прогремели взрывы (видео)

На месте случился пожар

В воскресенье днем, 9 июня, в Белгородской области РФ прогремели взрывы. На месте происшествия произошел масштабный пожар.

Информацию об этом опубликовали в местных пабликах. На кадрах видно, как в небо поднимаются столбы черного дыма. Это случилось в Ракитинском районе.

Блогер, журналист, политический обозреватель Денис Казанский в своем Telegram-канале пишет, что был поражен склад боеприпасов. После этого были слышны вторичные детонации.

Примерно в 14:00 в сети начали появляться сообщения о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. А уже спустя некоторое время раздались взрывы.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, около 14:40 над Белгородской областью якобы сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Официальной информации о том, что конкретно произошло, пока нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае в Ростовской области России была атакована топливная база. В Пролетарском районе произошло два взрыва, но, как заявляют местные власти, возгорания топлива это якобы не вызвало.