Чорний дим та крики місцевих: у Бєлгородській області прогриміли вибухи (відео)

На місці сталася пожежа

У неділю вдень, 9 червня, у Білгородській області РФ прогриміли вибухи. На місці події сталася масштабна пожежа.

Інформацію про це опублікували у місцевих пабліках. На кадрах видно, як у небо здіймаються стовпи чорного диму. Це сталося у Ракитинському районі.

Блогер, журналіст, політичний оглядач Денис Казанський у своєму Telegram-каналі пише, що був уражений склад боєприпасів. Після цього було чути вторинні детонації.

Приблизно о 14:00 у мережі почали з’являтися повідомлення про ракетну небезпеку у Білгороді та Білгородському районі. А вже згодом пролунали вибухи.

Як повідомили в Міністерстві оборони РФ, близько 14.40 над Білгородською областю нібито збили безпілотний літальний апарат літакового типу.

Офіційної інформації про те, що конкретно сталося, поки що немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні в Ростовській області Росії була атакована паливна база. У Пролетарському районі сталося два вибухи, але, як заявляє місцева влада, спалах палива це нібито не викликало.