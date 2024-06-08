Морской дрон снова в деле? Ночью в Крыму гремели мощные взрывы, что известно (фото и видео)
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Оккупанты заявили, что все под контролем
В оккупированном Крыму в ночь на 8 июня прогремело несколько взрывов. Первый, "громкий и объемный" раздался в Балаклаве в 01:39. В 02:10 взрыв услышали в Севастополе, причем во всех районах.
Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что перед взрывом были слышны очереди из крупнокалиберного оружия. Сила взрыва была такой, что задрожали окна и сработали сигнализации автомобилей.
По данным источника канала, первый взрыв произошел в районе Балаклавской ТЭС. Второй – в Севастополе со стороны моря, в районе Стрелецкой бухты, вероятно это был морской дрон. По словам очевидцев, "дома ходуном ходили", повылетали окна. Звуки БПЛА слышали также возле поселка Новоселовское Раздольненского района. Севастопольцы в соцсетях делились впечатлениями.
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"Источник сообщает, что поплохело какому-то кораблю. Завтра увидим", – сообщил "Крымский ветер".
После 3 часов ночи так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что Черноморский флот якобы уничтожил украинский морской беспилотник.
"Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер", — заявил он.
Важно иметь в виду, что российские власти регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.
Кроме того, жители Керчи слышали громкие взрывы с другой стороны пролива — в Темрюкском районе Краснодарского края.
Как сообщал "Телеграф", 6 мая украинский надводный беспилотный аппарат MAGURA V5 атаковал скоростной катер захватчиков в Крыму. В ГУР показали видео.