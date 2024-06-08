Морський дрон знову у справі? Вночі в Криму лунали потужні вибухи, що відомо (фото та відео)

Окупанти заявили, що "все під контролем"

В окупованому Криму в ніч проти 8 червня пролунало кілька вибухів. Перший, "гучний та об’ємний" стався у Балаклаві о 1:39. О 2:10 вибух почули у Севастополі, причому у всіх районах.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що перед вибухом було чути черги з великокаліберної зброї. Сила вибуху була такою, що затремтіли вікна і спрацювали сигналізації автомобілів.

За даними джерела, перший вибух стався в районі Балаклавської ТЕС. Другий — у Севастополі з боку моря, в районі Стрілецької бухти, ймовірно, це був морський дрон. За словами очевидців, "будинки ходуном ходили", повилітали вікна. Звуки БПЛА чули також біля селища Новоселівське Роздольненського району. Севастопольці у соцмережах ділилися враженнями.

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"Джерело повідомляє, що поплохєло якомусь кораблю. Завтра побачимо", — повідомив "Кримський вітер".

Після 3 години ночі так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв написав у своєму Telegram-каналі, що Чорноморський флот нібито знищив український морський безпілотник.

"Гучні звуки, які було чути в районі Стрілецької бухти, — це наш флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер", — заявив він.

Важливо мати на увазі, що російська влада регулярно подає спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Крім того, мешканці Керчі чули гучні вибухи з іншого боку протоки – у Темрюкському районі Краснодарського краю.

Як повідомляв "Телеграф", 6 травня український надводний безпілотний апарат MAGURA V5 атакував швидкісний катер загарбників у Криму. У ГУР показали відео.