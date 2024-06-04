"Дві доби спимо спокійно": харківський депутат розповів про результат ударів ЗСУ по ЗРК С-300 на території РФ

Тривоги у місті тепер не пов’язані з загрозою балістичних ракет

Росія вже дві доби не атакує Харків балістичними ракетами з С-300 після того, як Збройні сили України (ЗСУ) знищили кілька установок у Бєлгородській області. Раніше повідомлялось, що ударом HIMARS знищено систему ППО на території Росії.

Це стало можливим завдяки тому, що західні партнери дозволили ЗСУ бити по військових об’єктах у РФ. Про це депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".

"Вже дві доби в нас по території саме Харкова не прилітають ракети С-300. Це пов'язано з тим, що наші партнери дозволили бити по території наших сусідів і наші славетні ЗСУ просто взяли й знищили деякі їхні установки, про це є в повідомленнях, і ми вже дві доби спимо спокійно. В нас тривоги тільки пов’язані з КАБами і вильотами авіації на ділянках, які в прикордонні", — сказав Скорик.

Нещодавно з’явилось повідомлення про знищення установки ППО С-300 або С-400 у Бєлгородській області. Саме такі системи росіяни використовують для обстрілу Харкова та області. Вони випускають балістичні ракети малої та середньої дальності. Українська протиповітряна оборона вкрай рідко встигає їх збити.

За кілька днів до цього ряд країн дозволили ЗСУ бити їхньою зброєю по території Росії. Серед них США, Франція, Велика Британія, Латвія, Естонія, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Швеція, Нідерланди, Канада, Данія та Норвегія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дозвіл західних країн на удари зброєю по Росії змінить хід війни. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.