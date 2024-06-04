Дозвіл бити західною зброєю по території РФ вплине на перебіг війни: Єрмак сказав, на чому це позначиться

Росії складніше збиратися війська на кордоні з Україною без ризику бути розбитими

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував дозвіл союзників бити західною зброєю по території Росії. Він пояснив, чому це рішення є вкрай важливим для нашої країни.

Про це голова ОП повідомив у своєму Telegram-каналі. Єрмак наголосив, що союзники своїм рішенням змінили хід війни.

"Дозвіл на використання західної зброї в Російській Федерації є надзвичайно важливим рішенням. Російська тактична авіація не зможе бути в безпеці на дальніх підступах до українського кордону. Це вплине на ведення війни, планування контрнаступальних дій, а також погіршить можливості росіян задіювати сили в прикордонні", — вважає Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що раніше 12 країн дозволили застосовувати зброю, яку передали та передадуть Україні для ударів по військових об’єктах на території РФ. До них зокрема належать Данія, Польща, Бельгія, Франція, Велика Британія, країни Балтії та інші держави. Такі удари союзники вважають за законне право України оборонятися і не вважають, що вони порушують міжнародне право.

Нещодавно від своєї категоричної позиції відмовилася Німеччина. Міністр оборони країни Борис Пісторіус уточнив, за якими областями РФ дозволяють застосовувати свою зброю.

У США також дали добро на те, щоб бити своєю зброєю російською територією. Але при цьому уточнили, що забороняють застосовувати ракети ATAСMS для цього і пояснили, чому.

Також "Телеграф" розповідав про те, яку зброю дозволили застосовувати для ударів російською територією. ЗМІ дізналися про подробиці та про заборони на застосування.