Не тільки біля Харківщини: у Німеччині уточнили дозвіл на удари по РФ

Далекобійною зброєю все ще бити не можна

Німеччина дозволила Україні використовувати свою зброю для ударів по території Росії, але окрім попередньо оговореної території біля Харківської області, додались і регіони поруч із кордоном на Донецькому та Луганському напрямках.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив цей дозвіл, назвавши обмеження. Про це повідомив журналіст Bild Юліан Рьопке,

Він наголосив, що дозвіл стосується лише ударів по прикордонній зоні.

"Дозвіл на використання німецької зброї на російській території стосується, зокрема, оборонної кампанії навколо Харкова, тому що близькість до кордону там особливо очевидна", – сказав Пісторіус.

За його словами, це поширюється і на російські території поруч із кордоном у Донецькій і Луганській областях.

"Це прикордонні з Росією регіони. Російська артилерія, ракети і системи ППО там також розташовані безпосередньо за державним кордоном", – зазначив міністр.

Водночас він підтвердив, що заборонені удари по території РФ далекобійною зброєю понад 100 км, але "йде дискусія".

Нагадаємо, що у Пентагоні спростували дозвіл Україні на удари по Росії американською зброєю.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський розповів, як позиція Заходу вплинула на ситуацію в Харківській області.