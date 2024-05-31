Не только возле Харьковской области: в Германии уточнили разрешение на удары по РФ

Дальнобойным оружием все еще бить нельзя

Германия разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по территории России, но кроме предварительно оговоренной территории возле Харьковской области, добавились и регионы рядом с границей на Донецком и Луганском направлениях.

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил это разрешение, назвав ограничения. Об этом сообщил журналист Bild Юлиан Репке.

Он подчеркнул, что разрешение касается только ударов по приграничной зоне.

"Разрешение на использование немецкого оружия на российской территории касается, в частности, оборонной кампании вокруг Харькова, потому что близость к границе там особенно очевидна", — сказал Писториус.

По его словам, это распространяется и на российские территории рядом с границей в Донецкой и Луганской областях.

"Это приграничные с Россией регионы. Российская артиллерия, ракеты и системы ПВО там тоже расположены непосредственно за государственной границей", — отметил министр.

В то же время он подтвердил, что запрещены удары по территории РФ дальнобойным оружием более 100 км, но "идет дискуссия".

Напомним, что в Пентагоне опровергли разрешение Украины на удары по России американским оружием.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как позиция Запада повлияла на ситуацию в Харьковской области.