Ніяких ATACMS по території Росії: в Білому домі підтвердили неприємну заборону для України

Бити по Росії американською зброєю можна, але рішення США не поширюється на ATACMS

США дозволили Україні бити по російській території артилерією та тактичними ракетами GMLRS для систем HIMARS. Проте бити по РФ тактичними дальнобійними ракетами ATACMS Збройним силам України заборонено.

Про це розповів директор із питань Європи в Раді національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер в ефірі Національного телемарафону. Він підтвердив, що рішення США не поширюється на ATACMS.

"Це не стосується ATACMS для ударів великої дальності, бо це зроблено для того, щоб дати Україні змогу захистити себе, і саме це спонукало президента протягом усієї цієї війни — давати Україні можливість захищати себе", — сказав Карпентер.

Тим часом після того, як союзники дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ у прокремлівських пропагандистів почалася справжня хвиля "зради". Ті від переможних реляцій на кшталт "Київ за три дні" тепер з жахом публікують на своїх каналах інфографіки про те, куди долетять українські ракети.

Раніше ми писали про те, що після того, як у США частково схвалили удари по території Росії своєю зброєю, у Вашингтоні поспішили внести доповнення. У Білому домі заявили, що коригуватимуть обмеження на використання своєї зброї.

Раніше "Телеграф" писав, що усе більше країн-союзниць дозволяють бити своєю зброєю по території Росії. Та існує занепокоєння, що через це російський диктатор Володимир Путін може вдатись до загрозливих дій.