Після "Київ за 2 дні": росіянам на ТБ уже розповідають, куди долетять українські ракети (фото)

Очевидно, про такі інфографіки пропагандисти навіть не думали на початку повномасштабного вторгнення.

Після того, як союзники дозволили Україні бити своєю зброєю територією РФ у прокремлівських пропагандистів почалася справжня хвиля "зради". Ті від переможних реляцій на кшталт "Київ за три дні" тепер з жахом публікують на своїх каналах інфографіки про те, куди долетять українські ракети.

Цікавий факт помітив український військовослужбовець Владислав Овчаренко. Він опублікував скріншот інфографіки одного із провідних російських пропагандистських видань "RT".

"Через 2 з половиною роки "взяття Києва за 3 дні" росіяни тепер показують інфографіку, куди долетять українські ракети! Йошкар Олі приготуватися!", — іронічно коментує захисник.

При цьому, до речі, на інфографіці показана дальність лише західної техніки, адже українські дрони мають ще більшу дальність. Нагадаємо, що дрон ГУР днями взагалі залетів на 1800 кілометрів вглиб РФ.

Раніше ми писали про те, що після того, як у США частково схвалили удари по території Росії своєю зброєю, у Вашингтоні поспішили внести доповнення. У Білому домі заявили, що коригуватимуть обмеження на використання своєї зброї.