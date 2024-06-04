Разрешение бить западным оружием по территории РФ повлияет на ход войны: Ермак сказал, на чем это отразится

России станет сложнее собираться войска на границе с Украиной без риска быть разбитыми

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал разрешение союзников бить западным оружием по территории России. Он объяснил, почему это решение крайне важно для нашей страны.

Об этом глава ОП сообщил в своем Telegram-канале. Ермак подчеркнул, что союзники своим решением изменили ход войны.

"Разрешение на использование западного оружия в Российской Федерации является чрезвычайно важным решением. Российская тактическая авиация не сможет безопасно в дальних подходах к украинской границе. Это повлияет на войну, планирование встречных действий, а также ухудшит возможности россиян для привлечения сил на границе", — считает Андрей Ермак.

Напомним, что ранее 12 стран разрешили применять оружие, которое передали и передадут Украине для ударов по военным объектам на территории РФ. К ним в частности относятся Дания, Польши, Бельгия, Франция, Великобритания, страны Балтии и другие государства. Такие удары союзники считают законным правом Украины обороняться и не считают, что они нарушают международное право.

Не так давно от своей категорической позиции отказалась Германия. Министр обороны страны Борис Писториус уточнил по каким областям РФ разрешают применять свое оружие.

В США также дали добро на то, чтобы бить своим оружием по российской территории. Но при этом уточнили, что запрещают применять ракеты ATAСMS для этого и объяснили почему.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какое оружие разрешили применять для ударов по российской территории. СМИ узнали подробности и о запретах на применение.