Обсудят удары по территории РФ американским оружием: Зеленский встретится с главой Пентагона в Сингапуре

В Киеве существует определенное разочарование в этом вопросе

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре должен встретиться с главой Пентагона Ллойдом Остином. Темой их беседы станет использование оружия США для ударов по территории России.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на двух человек, приближенных к администрации Зеленского. Издание отмечает, что в Киеве существует определенное разочарование от территориальных границ, обозначенных западными партнерами для ударов по РФ.

В частности, речь идет о том, что удары вглубь России остались вне разрешения. Украина может бить только по приграничной территории РФ.

"В настоящее время возникает вопрос, предоставит ли администрация Байдена Украине большую свободу действий в использовании американского оружия на российской территории за пределами Харьковской области", — пишет Politico.

В то же время Зеленский сообщил, что в Сингапуре во время встречи с делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей США обсудил дальнейшую поддержку Украины.

Президент отметил, что обсудили ситуацию на передовой и направления военной помощи Украине, в частности, поговорили и об усилении противовоздушной обороны дополнительными системами и ракетами к ним. Отдельное внимание, как заметил глава государства, было уделено усилению санкционного давления на РФ.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за важные решения, которые были приняты, за весомую двухпалатную и двухпартийную поддержку со стороны Конгресса, Президента США Джозефа Байдена и всего американского народа. Спасибо за помощь нашему народу в борьбе за свободу!" — добавил Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, что США помогут Украине в поиске дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot для защиты украинского неба. Учитывая воздушный терроризм россиян, вопрос предоставления Украине Patriot является высокоприоритетным.