Обговорять удари по території РФ американською зброєю: Зеленський зустрінеться з главою Пентагону у Сінгапурі

У Києві існує певне розчарування у цьому питанні

Президент України Володимир Зеленський під час саміту "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі має зустрітись з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Темою їхньої бесіди стане саме використання зброї США для ударів по території Росії.

Про це пише Politico, посилаючись на двох осіб, наближених до адміністрації Зеленського. Видання зазначає, що у Києві існує певне розчарування від територіальних меж, які окреслили західні партнери для ударів по РФ.

Зокрема йдеться про те, що удари вглиб Росії залишились поза дозволом. Україна може бити лише по прикордонній території РФ.

"Наразі постає питання, чи надасть адміністрація Байдена Україні більшу свободу дій у використанні американської зброї на російській території за межами Харківської області", — пише Politico.

Водночас Зеленський повідомив, що у Сінгапурі під час зустрічі з делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників США обговорив подальшу підтримку України.

Президент зазначив, що обговорили ситуацію на передовій і напрями військової допомоги Україні, зокрема поговорили і про посилення протиповітряної оборони додатковими системами та ракетами до них. Окрема увага, як зауважив глава держави, була приділена посиленню санкційного тиску на РФ.

"Дякуємо Сполученим Штатам Америки за важливі рішення, які були ухвалені, за вагому двопалатну й двопартійну підтримку з боку Конгресу, Президента США Джозефа Байдена та всього американського народу. Дякуємо за допомогу нашому народу в боротьбі за свободу!" — додав Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що США допоможуть Україні у пошуку додаткових систем протиповітряної оборони Patriot для захисту українського неба. З огляду на повітряний тероризм росіян, питання надання Україні Patriot є високопріоритетним.