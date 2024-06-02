Україна тепер може бити по Росії зброєю Заходу: в ЗМІ розповіли, чи змінить це ситуацію на фронті

Тепер Україна може діставати російські прикордонні об'єкти, хоча все одно існує низка проблем через обмеження на удари

Після того, як російські терористи почали наступ на півночі Харківської області, низка країн Заходу дозволила Україні використовувати своє озброєння для ударів по російським прикордонним військовим об'єктам. При цьому партнери України проігнорували погрози російського диктатора Володимира Путіна, який почав істерити та погрожувати створенням "санітарних зон" та ударами по країнам НАТО. Проте поки що незрозуміло, наскільки зняття заборони на удари змінить ситуацію на фронті, з урахуванням низки обмежень.

Про це пише британське видання BBC. Журналісти зазначають, що навіть в цьому випадку країни НАТО діяли занадто обережно та намагалися уникнути "ескалації" – так, США поки що заборонили Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по Росії.

"Такі обмеження залишають Україні лише можливість зосередитися на цілях поблизу свого кордону. Але це все одно є серйозною зміною політики з боку головних союзників Києва. Навіть з меншою дальністю – до 70 км – реактивні системи залпового вогню, такі як HIMARS, можуть суттєво порушити російські логістичні операції та пересування військ, що в кінцевому підсумку сповільнить будь-які наступальні плани", – сказано у статті.

Речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх сказав, що тепер Україна може бити по місцям зосередження російських військ, техніки, базам та складам постачання. Проте, відзначає видання, зняття заборони навряд чи допоможе захистити Україну від російських керованих бомб (КАБ), якими терористи регулярно б'ють по прикордонним містам.

Для зупинки атак російських літаків потрібно або знищувати аеродроми, де вони базуються, або збивати літаки у польоті. Єдиною системою ППО, яка здатна це робити, є американська система протиповітряної оборони Patriot. Проте перекидання таких систем у район Харкова – це великий ризик, враховуючи, що її можуть помітити безпілотники терористів, після чого росіяни намагатимуться за всяку ціну її знищити.

Інший спосіб – бити по аеродромам. Великобританія і Франція, які надають Україні крилаті ракети Storm Shadow та SCALP, не обмежували їхнє використання по Росії. Таким чином, Україна може бити по російським аеродромам, які є у тимчасово контрольованих російськими терористами Курській, Брянській та Бєлгородській областях, сказав виданню офіцер української військової авіації.

"Однак такі операції будуть обмежені з погляду того, чого вони можуть досягти. Українські Су-24, оснащені цими крилатими ракетами, повинні будуть наблизитися до російського кордону, щоб запустити їх, що робить їх вразливими для російських систем протиповітряної оборони. Винищувачі F-16, які очікуються до кінця цього року, краще оснащені для виконання таких завдань", – зазначає видання.

Тим часом після того, як союзники дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ у прокремлівських пропагандистів почалася справжня хвиля "зради". Ті від переможних реляцій на кшталт "Київ за три дні" тепер з жахом публікують на своїх каналах інфографіки про те, куди долетять українські ракети.

Раніше ми писали про те, що після того, як у США частково схвалили удари по території Росії своєю зброєю, у Вашингтоні поспішили внести доповнення. У Білому домі заявили, що коригуватимуть обмеження на використання своєї зброї.

Раніше "Телеграф" писав, що усе більше країн-союзниць дозволяють бити своєю зброєю по території Росії. Та існує занепокоєння, що через це російський диктатор Володимир Путін може вдатись до загрозливих дій.