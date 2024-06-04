"Двое суток спим спокойно": харьковский депутат рассказал о результате ударов ВСУ по ЗРК С-300 на территории РФ

Тревоги в городе теперь не связаны с угрозой баллистических ракет

Россия уже двое суток не атакует Харьков баллистическими ракетами с С-300 после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили несколько установок в Белгородской области. Ранее сообщалось, что ударом HIMARS уничтожена система ПВО на территории России.

Это стало возможным благодаря тому, что западные партнеры разрешили ВСУ бить по военным объектам в РФ. Об этом депутат Харьковского областного совета Александр Скорик рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

"Уже двое суток у нас по территории именно Харькова не прилетают ракеты С-300 . Это связано с тем, что наши партнеры позволили бить по территории наших соседей, и наши доблестные ВСУ просто взяли и уничтожили некоторые их установки. Об этом есть в сообщениях, и мы уже двое суток спим спокойно. У нас тревоги только связаны с КАБами и вылетами авиации на приграничных участках", — сказал Скорик.

Недавно появилось сообщение об уничтожении установки ПВО С-300 или С-400 в Белгородской области. Именно такие системы россияне используют для обстрелов Харькова и области. Они выпускают баллистические ракеты малой и средней дальности. Украинская противовоздушная оборона очень редко успевает их сбить.

За несколько дней до этого ряд стран разрешили ВСУ бить их оружием по территории России. В их числе США, Франция, Великобритания, Латвия, Эстония, Польша, Литва, Германия, Чехия, Швеция, Нидерланды, Канада, Дания и Норвегия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что разрешение западных стран на удары оружием по России изменит ход войны. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.