Вопреки Залужному: как Сырский отличился во время успешного наступления на Харьковщине в 2022 году

Именно после этого появились первые слухи о возможной замене Залужного на Сырского

Во время планирования контрнаступления в Харьковской области в 2022 году президент Владимир Зеленский прислушался именно к мнению Александра Сырского и выбрал его тактику вопреки идеям тогдашнего главка ВСУ Валерия Залужного. На практике же получилось, что идея Сырского имела хорошие результаты.

Об этом в своей статье пишет "Бабель". Отмечается, что именно после этой операции появились первые слухи о замене Залужного на Сырского.

По данным издания, команда Александра Сырского обнаружила щель в российской обороне на балаклейском направлении и решила ударить туда. В начале операция планировалась как отвлекающий маневр, но позже Сырский понял, что там есть возможность развить полноценное наступление. Однако у главкома Валерия Залужного было другое мнение, ведь считал, что силы нужно концентрировать на юге. Не менее недели отстаивал свою идею Сырский и пытался достучаться до президента. В конце концов Зеленский, несмотря на возражения Залужного, согласовал операцию, рассказывает "Бабелю" один из очевидцев Ставок, на которых этот вопрос обсуждали.

После этого появилась первая информация о возможной замене Залужного на Сырского. Несмотря на отсутствие открытых конфликтов на Ставках, окружение Залужного было недовольно тем, что Сырский общается с президентом напрямую. У Сырского на это отвечали, что президент как верховный главнокомандующий сам решает, с кем и как общаться.

Операцию начали планировать в июле 2022 года, войска собирали в конце августа, тогда же начались обстрелы логистики россиян. Участник совещаний Сырского рассказал, что командиры фактически поминутно разрабатывали совместную операцию — кто и на каких позициях должен оказаться в определенный момент. Резервные планы на случай неудачи тоже были. С кем-то Сырский долго говорил и объяснял детали, кому-то за неисполнение угрожал законом. В целом таких детальных планировок, говорит воевавший на большинстве горячих направлений собеседник "Бабеля", он не видел.

Началась операция 5 сентября и имела значительный успех, ведь Силы обороны продвигались быстро, а россияне бежали, оставляя технику.

"Такого подъема в штабе не было никогда. Сырский тоже не сдерживал радости — было впечатление, что у него появились крылья", — вспоминает очевидец.

Тогда удалось уволить почти всю Харьковщину. Украинские защитники могли бы идти дальше, будь резервы поддерживать наступление. Тогда успех Харьковской операции отметил все западные медиа. На военной конференции, которая проходила в те дни в Скопье, украинские Силы обороны постоянно хвалили.

Ранее "Телеграф" писал, что главком ВСУ Александр Сырский имеет позывной "Барс". Он закрепился за ним еще со времен начала войны в 2014 году.