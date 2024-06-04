Родственники в России, небронированное авто без охраны и не только: 10 фактов о жизни и карьере Сырского

Ему трижды предлагали должность главкома

Александр Сырский, который в 2024 году был назначен главнокомандующим ВСУ, отличается своей закрытостью и непубличностью, но высоким профессионализмом. Ему трижды предлагали должность главнокомандующего – первый раз в 2021 году, второй и третий раз в 2024 году.

Информацию, известную сейчас о жизненном пути Сырского, собрал "Бабель". А "Телеграф " на основе этого материала выделил 10 фактов о жизни главкома, а также проследил его карьеру при Независимости Украины.

Факт 1

Александр Сырский окончил одну из школ Шевченковского района на Харьковщине с золотой медалью. Вдохновившись примером отца, парень решил строить карьеру в армии. Поэтому по квоте, которую дают золотым медалистам, в 1982 году поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище — одного из лучших в Советском Союзе, с серьезной технической базой и конкурсом 10—15 человек на место.

Факт 2

Часть семьи главкома живет в России, с ними он не общается. В 1986 году его семья — родители и младший брат — переехала сначала в Костерево, а затем во Владимир, где живут до сих пор. До провозглашения независимости Украины Александр время от времени ездил к родителям.

Факт 3

Последний раз был в России в 2000 году на похоронах бабушки, ведь в 1991 году принял присягу украинского военнослужащего и больше у родственников не появлялся.

Факт 4

Был дважды женат. Первый брак с супругой Аллой распался в 2009 году. Еще до женитьбы на Сырском женщина имела сына Игоря, а уже в браке родила еще одного сына Антона. Оба парня носят фамилию Сырский. При этом Игоря Александр Сырский не усыновлял, тот сам взял фамилию, которую носила вся семья. Второй брак Александра Сырского уже сложился с Тамарой Харченко, работавшей главным инспектором в Государственной таможенной службе. В 2018 году у них родился сын Александр.

Факт 5

Игорь Сырский, сын первой жены главкома, поддерживает российские пропагандистские нарративы. В социальных сетях можно найти критические посты Игоря об Украине. Именно его в 2024 году российские пропагандистские СМИ будут показывать как "сына главкома", поддерживаемого Путиным. Сам же Игорь проживает вместе с братом и матерью в Австралии с 2010 года.

Факт 6

В комнате для отдыха главкома стоят тренажеры. Ведь еще до 2009 года Сырский часто общался с офицерами НАТО и был поражен их физической формой, несмотря на возраст. "Я думаю, его это поразило, — рассказывает "Бабелю" чиновник, последние несколько лет сотрудничавший с Сырским. — Он каждый день бегает по 10 километров, и везде, где дислоцируется, в комнате отдыха, где у других обычно стоит диван, Сырского – тренажеры, на которых он занимается. Они были даже в штабе во время обороны Киева”.

Факт 7

Руководил подразделениями и некоторыми операциями в Дебальцево, но за саму оборону отвечал не Сырский. На фронте Сырский получил позывной "Барс", также назвали и тактическую группу, которой он руководил на Дебальцевском плацдарме в феврале 2015 года во время наступления россиян. В самом Дебальцево оказался 28 января. Чтобы разобраться в ситуации, его направил туда тогдашний начальник штаба Виктор Муженко, получавший противоречивые сообщения из штаб-квартиры департамента. Российское наступление на Дебальцево координировал тот же полковник Андрей Картаполов, 30 лет назад обучавшийся с Александром Сырским в одном университете. Это был первый раз, когда они физически оказались на другой стороне фронта.

Малыми силами Сырский попытался отбить Углегорск, и ему это не удалось, но 1 февраля он деблокировал войска и артиллеристов Министерства внутренних дел, проведших там в окружении 3 дня. В очередной раз войска под его командованием деблокировали украинских бойцов 6 февраля уже на другом направлении. Позже Сырский рассказал коллегам в штабе АТО, что в течение нескольких месяцев после ухода из Дебальцево ему снилась дорога, которой они уезжали.

Факт 8

Сырский был первым, кто стал проводить обучение непосредственно в зоне АТО, вспоминает в разговоре с "Бабелем" тогдашний глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. "За то время, пока я возглавлял Донецкую область, сменилось восемь командующих АТО и ООС, — говорит он. — Сырский единственный был на передовой, на всех взводных опорных пунктах лично. Не каждый комбат так поступал". По словам Жебривского, командующий был резким и бескомпромиссным, требовал безусловного выполнения приказов.

Факт 9

С начала полномасштабной войны Александр Сырский ездил на небронированной машине без охраны. Однажды его остановили на очередном блокпосте Теробороны — их тогда часто устанавливали без какой-либо системы, где считали нужным, — и хотели забрать машину. На слова Сырского о том, что он командующий Сухопутными войсками, ему бросили: "Многие вас таких здесь ездит!". После этого Сырский приказал разобраться с блокпостами и взял охрану.

Факт 10

Во время наступления в Харьковской области Президент согласовал план наступления Александра Сырского, а не тогдашнего главкома Валерия Залужного. После этого появились первые слухи о замене Залужного. По данным "Бабеля", команда Сырского нашла щель в российской обороне на балаклейском направлении и решила ударить туда. Сначала операцию планировали как отвлекающий маневр, но впоследствии Сырский понял, что есть возможность развить полноценное наступление. Но у Залужного было другое мнение — он считал, что силы нужно концентрировать на юге. Сырский защищал свою идею не меньше недели, пытался достучаться до президента, и тот, несмотря на возражения Залужного, согласовал операцию, рассказывает "Бабелю" один из очевидцев Ставок, на которых этот вопрос обсуждали.

Какие должности занимал Сырский при каждом из президентов независимой Украины

"Бабель" отмечает, что от президента Кравчука до президента Зеленского Сырский медленно, но уверенно поднимался по лестнице в Силах обороны и стал свидетелем и непосредственным участником нескольких значительных трансформаций украинского войска.

При президентстве Леонид Кравчук (1991-1994) — в 1993 назначен на должность командира батальона 17-го полка 6-й дивизии Национальной гвардии Украины.

При президентстве Леонида Кучмы (1994-2005) — в 1995 назначен начальником штаба учебного полка НГУ; в 1998 – командир 19-го полка 6-й дивизии НГУ, в 2000 – начальник штаба 72-й механизированной дивизии ВСУ; в 2002 — командир 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ (создана на базе дивизии).

При президентстве Виктора Ющенко (2005-2010) – в 2006 назначено председателем Управления планирования операций Объединенного оперативного командования ВСУ; в 2007 назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Объединенного оперативного командования ВСУ.

При президентстве Виктор Янукович (2010-2014) — в 2011 назначен первым заместителем председателя Управления международного сотрудничества Генштаба; в 2012 – первый заместитель председателя Главного командного центра Генштаба.

При президентстве Петр Порошенко (2014-2019) — в 2014 назначен заместителем командующего АТО Сергей Попко, через несколько месяцев стал первым заместителем и возглавил штаб АТО; в 2016 году возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ – новый орган управления Силами обороны. В 2017 году возглавил Антитеррористическую операцию, которую впоследствии переформатировали в Операцию объединенных сил (ООС).

При президентстве Владимира Зеленского (2019 – нынешнее время) – в 2019 получил должность командующего Сухопутными войсками, в 2024 стал главкомом ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лишь один раз прокомментировал отставку генерала Валерия Залужного. Он сказал, что Президент Украины Владимир Зеленский имел веские причины для принятия такого решения.