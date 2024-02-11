Сырский станет "неприятным сюрпризом" для РФ: американский генерал прокомментировал изменения в ВСУ

Это не конкурс красоты и не состязание за популярность, считает Бен Ходжес.

Бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес прокомментировал изменения в высшем военном руководстве Украины. Он заявил, что новый Главнокомандующий Александр Сырский станет "неприятным сюрпризом" для оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Ходжес в своем видео отметил, что решение о замене Главнокомандующего было сложным для президента. Поскольку Залужный был эффективным командующим, "которого уважали солдаты и общество, которого хорошо знали и уважали союзники".

Он добавил, что Владимир Зеленский пока ответственен за все и это его прерогатива. Он считает, что президент избрал офицера, которого он считает более подходящим для этой фазы войны.

"Особенно в демократическом обществе — иметь на позиции командующего человека, который, по его мнению, дает наибольший шанс Украине на победу. Александр Сырский, конечно же, является офицером, которого избрал Президент, чтобы тот взял на себя командование украинскими Вооруженными Силами. Это не "Конкурс красоты и не соревнования за популярность. Президент выбрал офицера, которого он считает более уместным для этой фазы войны. Он боец, он имеет опыт, он крут. И я думаю, что россияне совсем несчастливы видеть во главе Вооруженных Сил Украины еще одного выдающегося командующего" ", — подчеркнул экскомандующий армией США.

Напомним, что в четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский.