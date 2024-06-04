Всупереч Залужному: як Сирський відзначився під час успішного наступу на Харківщині у 2022

Саме після цього зʼявились перші чутки про можливу заміну Залужного на Сирського

Під час планування контрнаступу на Харківщині у 2022 році президент Володимир Зеленський дослухався саме до думки Олександра Сирського та обрав його тактику всупереч ідеям тодішнього головкома ЗСУ Валерія Залужного. На практиці ж вийшло, що ідея Сирського мала гарні результати.

Про це у своїй статті пише "Бабель". Зазначається, що саме після цієї операції зʼявились перші чутки про заміну Залужного на Сирського.

За даними видання, команда Олександра Сирського виявила шпаринку в російській обороні на балаклійському напрямку і вирішила вдарити туди. На початку операція планувалась як відволікаючий маневр, але пізніше Сирський зрозумів, що там є можливість розвинути повноцінний наступ. Проте головком Валерій Залужний мав іншу думку, адже вважав, що сили потрібно концентрувати на півдні. Не менш як тиждень відстоював свою ідею Сирський та намагався достукатись до президента. Врешті-решт, Зеленський, попри заперечення Залужного, погодив операцію, розповідає "Бабелю" один з очевидців Ставок, на яких це питання обговорювали.

Після цього зʼявилась перша інформація про можливу заміну Залужного на Сирського. Попри відсутність відкритих конфліктів на Ставках, оточення Залужного було незадоволене тим, що Сирський спілкується з президентом напряму. У Сирського на це відповідали, що президент, як верховний головнокомандувач, сам вирішує, з ким і як спілкуватися.

Тож операцію почали планувати в липні 2022 року, війська збирали наприкінці серпня, тоді ж почалися обстріли логістики росіян. Учасник нарад Сирського розповів, що командири фактично похвилинно розробляли спільну операцію — хто і на яких позиціях мав опинитися в певний момент. Резервні плани на випадок невдачі також були. З кимось Сирський довго говорив і пояснював деталі, комусь за невиконання погрожував законом. Загалом таких детальних планувань, каже співрозмовник "Бабеля", який воював на більшості гарячих напрямків, він не бачив.

Почалась операція 5 вересня і мала значний успіх, адже Сили оборони просувалися швидко, а росіяни тікали, лишаючи техніку.

"Такого піднесення в штабі не було ніколи. Сирський теж не стримував радості — було враження, що у нього зʼявилися крила", — згадує очевидець.

Тоді вдалось звільнити майже всю Харківщину. Українські оборонці могли б йти далі, якби були резерви підтримувати наступ. Тоді успіх Харківської операції відзначили всі західні медіа. На військовій конференції, яка відбувалася в ті дні в Скопʼє, українські Сили оборони постійно хвалили.

Раніше "Телеграф" писав, що головком ЗСУ Олександр Сирський має позивний "Барс". Він закріпився за ним ще з часів початку війни у 2014 році.