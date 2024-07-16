ЗСУ знищили на Донеччині російський ЗРК С-300: Сирський розповів подробиці та показав епічне відео

Сили оборони вже знищили десятки таких комплексів

У вівторок, 16 липня, опівночі підрозділи ракетних військ Збройних сил України завдали удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донецької області. Операція здійснювалась у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він висловив подяку воїнам за успішне виконання бойового завдання.

Головком зазначив, що, за інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Сирський нагадав, що це вже не перша спільна вдала робота українських ракетників та представників інших складових Сил оборони по важливих військових цілях РФ. Раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій.

"Продовжуємо системно знищувати потенціал російської ППО, створюючи сприятливі умови для успішного застосування ударних авіаційних засобів. Далі буде… Слава Україні", — написав він

Що відомо про комплекс С-300

Зенітно-ракетний комплекс С-300 — радянська зброя, яка нині перебуває на озброєнні й української ППО, й російської.

Залежно від модифікації, ЗРК С-300 може вражати літаки на дальності від 5 до 150 км, і ракети на дальності до 40 км, на висоті від 10 метрів до 27 км, а швидкість цілей, що вражаються, може становити від 1300 до 2800 метрів в секунду.

Детальніше про С-300 читайте в матеріалі "Телеграфу": Стара, але ефективна система ППО: на що здатні ЗРК С-300.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 10 червня в Криму пролунали вибухи. Сили оборони вразили зенітні ракетні комплекси Росії. Зокрема, йдеться про ЗРК С-400 та С-300.