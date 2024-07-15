Вночі Росію та окупований Крим масовано атакували безпілотники: де пролунали вибухи

Вороже ППО над Брянщиною працювало всю ніч

Брянську область Росії всю ніч атакували безпілотники. Крім того, неспокійно було і в окупованому Севастополі.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз близько 2 години ночі написав про роботу ППО над регіоном. Він заявив, що було "знищено" 6 безпілотників. За його даними, 4 з них були збиті над територією Севського району, по одному над Погарським і Брасовським районами. Чиновник додав, що "постраждалих та руйнувань немає".

Однак о 2:43 він заявив про нову атаку. Богомаз заявив, що 3 БПЛА було знищено над Злинківським районом. О 5:37 він додав, що атаки безпілотника знову зазнав Севський район, а вже о 6:37 написав, що ударний дрон нібито був збитий над Комаричським районом.

Також неспокійний ранок видався і для окупантів у Севастополі. Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на своїх підписників у Криму, з 3:20 у Севастополі пролунало кілька вибухів. Люди розповіли про звуки дронів у районі мису Фіолент.

Окупаційний "губернатор" міста Михайло Развожаєв повідомив про "відбиття атаки БПЛА" о 4:10. Він заявив, що безпілотник нібито був збитий у районі мису Фіолент. Натомість передплатники "Кримського вітру" стверджують, що на мисі був приліт.

Тим часом міноборони Росії заявило, що минулої ночі їх ППО нібито "знищені та перехоплені" 22 БПЛА. 15 – над територією Брянської області, 6 – над територією окупованого ними Криму та 1 – над Липецькою областю.

Як повідомляв "Телеграф", 12 липня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія гучних вибухів. Над містом піднявся стовп диму, окупаційна влада повідомляє про "перехоплення 5 ракет HIMARS".