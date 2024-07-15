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Вночі Росію та окупований Крим масовано атакували безпілотники: де пролунали вибухи

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Росіяни заявили про атаку понад двома десятками БПЛА
Росіяни заявили про атаку понад двома десятками БПЛА. Фото Колаж "Телеграфу"

Вороже ППО над Брянщиною працювало всю ніч

Брянську область Росії всю ніч атакували безпілотники. Крім того, неспокійно було і в окупованому Севастополі.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз близько 2 години ночі написав про роботу ППО над регіоном. Він заявив, що було "знищено" 6 безпілотників. За його даними, 4 з них були збиті над територією Севського району, по одному над Погарським і Брасовським районами. Чиновник додав, що "постраждалих та руйнувань немає".

Однак о 2:43 він заявив про нову атаку. Богомаз заявив, що 3 БПЛА було знищено над Злинківським районом. О 5:37 він додав, що атаки безпілотника знову зазнав Севський район, а вже о 6:37 написав, що ударний дрон нібито був збитий над Комаричським районом.

Також неспокійний ранок видався і для окупантів у Севастополі. Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на своїх підписників у Криму, з 3:20 у Севастополі пролунало кілька вибухів. Люди розповіли про звуки дронів у районі мису Фіолент.

Окупаційний "губернатор" міста Михайло Развожаєв повідомив про "відбиття атаки БПЛА" о 4:10. Він заявив, що безпілотник нібито був збитий у районі мису Фіолент. Натомість передплатники "Кримського вітру" стверджують, що на мисі був приліт.

Тим часом міноборони Росії заявило, що минулої ночі їх ППО нібито "знищені та перехоплені" 22 БПЛА. 15 – над територією Брянської області, 6 – над територією окупованого ними Криму та 1 – над Липецькою областю.

Як повідомляв "Телеграф", 12 липня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія гучних вибухів. Над містом піднявся стовп диму, окупаційна влада повідомляє про "перехоплення 5 ракет HIMARS".

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#Росія #Війна #Безпілотники