Ночью Россию и оккупированный Крым массированно атаковали беспилотники: где прогремели взрывы

Брянскую области России всю ночь атаковали беспилотники. Кроме того, неспокойно было и в оккупированном Севастополе.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз около 2 часов ночи написал о работе ПВО над регионом. Он заявил, что было "уничтожено" 6 беспилотников. По его данным 4 из них были сбиты над территорией Севского района, по одному над Погарским и Брасовским районами. Чиновник добавил, что "пострадавших и разрушений нет".

Однако в 2:43 он заявил о новой атаке. Богомаз заявил, что 3 БПЛА были уничтожены над Злынковским районом. В 5:37 он добавил, что атаке беспилотником снова подвергся Севский район, а уже в 6:37 написал, что ударный дрон якобы был сбит над Комаричским районом.

Также неспокойное утро выдалось и для оккупантов в Севастополе. Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на своих подписчиков в Крыму, с 3:20 в Севастополе прогремело несколько взрывов. Люди рассказали о звуках дронов в районе мыса Фиолент.

Оккупационный "губернатор" города Михаил Развожаев сообщил об "отражении атаки БПЛА" в 4:10. Он заявил, что беспилотник якобы был сбит в районе мыса Фиолент. В то же время подписчики "Крымского ветра" утверждают, что на мысе был прилет.

Тем временем минобороны России заявило, что минувшей ночью их ПВО якобы "уничтожены и перехвачены" 22 БПЛА. 15 — над территорией Брянской области, 6 – над территорией оккупированного ими Крыма и 1 – над Липецкой областью.

Как сообщал "Телеграф", 12 июля, во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия громких взрывов. Над городом поднялся столб дыма, оккупационные власти сообщают о "перехвате 5 ракет HIMARS".