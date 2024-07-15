Война — день 873: бои по всей линии фронта не утихают несмотря на несносную жару

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия в Украине не прекращаются уже в течение 873 суток, а российские оккупанты продолжают давить в нескольких местах на фронте и достигли некоторых успехов в районе Авдеевки и Торецка, пока ВСУ смогли отбросить врага под Купянском и в Запорожской области. Также в сети появилась информация о том, что захватчики смогли захватить Урожайное, которое было освобождено во время контрнаступления в 2023 году. При этом большой проблемой для украинских защитников становится аномальная жара, из-за которой перегреваются не только люди, но и боевая техника.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 15 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 СМИ сообщают о том, что в Харькове слышали взрыв, предварительно он произошел за пределами города. Также сообщалось о падении КАБ в районе Липцов.

С ситуацией в Украине за 12 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война – день 870: россияне давят вблизи Торецка, а в Европе планируют производить крылатые ракеты

О новостях и событиях 13 июля мы рассказывали здесь: Война – день 871: Украина готовится принимать F-16, а Россия нацелилась на новые дамбы

О происходившем 14 июля читайте по ссылке: Война — день 872: Россия хочет открыть новый фронт и собирается проводить масштабную мобилизацию