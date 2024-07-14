Страдает даже техника: аномальная жара бьет по защитникам, где на фронте сейчас горячее всего (карта)

Если нет боевых действий наши воины спасаются прохладной водой, обливаниями

Аномальная жара, которая уже несколько недель бушует в Украине, бьет не только по нашим городам, но и по линии фронта. Столбики термометров неумолимо ползут вверх в районах боевых действий, где от высоких температур страдают наши защитники и даже техника.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. По его словам, несмотря на то, что враг активно проводит свои боевые действия, наших защитников донимает еще и такая аномальная жара.

"На фронте, как в прямом, так и переносном смысле очень горячо…Если нет боевых действий наши воины спасаются прохладной водой, обливаниями. Защитники, как и все нормальные люди, страдают от жары. И техника страдает, потому что есть и перегрев не только от активного использования артиллерии или минометов, но и автомобильная техника", – рассказал спикер ОСУВ Хортица.

Стоит отметить, по данным "Укргидрометцентра", 14 июля в регионах, где сейчас ведутся боевые действия, температура воздуха может достигать 38 градусов тепла. Жарче всего сейчас в Херсонской, Запорожской и Донецкой частях фронта.

При этом, согласно прогнозам синоптиков, пик аномальной жары еще не был достигнут. По мнению синоптика Диденко, рекордную жару можно ожидать в Украине с 15 по 17 июля.

Её слова, к слову, подтверждает и свежий прогноз "Укргидрометцентра". Согласно нему, 17 июля в Херсонской области можно будет ожидать до +39 градусов. А самой "прохладной" отметкой термометров будет аж 36 градусов (в Харьковской области, где сейчас проходит наступление РФ).

Напомним, ранее мы писали о том, что российские оккупанты сообщили о захвате очередного населенного пункта в Донецкой области.