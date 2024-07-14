Почему Украина не сможет выиграть войну с такой помощью от НАТО: СМИ объяснили проблему

Из-за нерешительности НАТО аналитики скептически оценивают перспективы победы Украины

НАТО оказывает военную помощь Украине в объемах, которые более или менее приемлемы для обороны, но не дают возможности наступать. С такими темпами оказания военной помощи, да еще с ее небольшими объемами, невозможно будет выиграть войну против России.

Об этом написало издание Foreign Policy. Главная проблема НАТО – у Альянса до сих пор нет реальной и приемлемой стратегии, которая отвечала бы вызовам, которые принесла российская война против Украины.

"Мы в большинстве своем поддерживаем Украину, чтобы она продолжала сражаться и добивалась определенных успехов, а не выигрывала битву. У нас нет реальной стратегии для этой войны", — сказала научный сотрудник по вопросам Европы в Совете по международным отношениям Лиана Фикс.

На фоне такой вопиющей нерешительности ряд стран Восточной Европы – Литва, Латвия, Эстония, Польша – требуют кратно увеличить поддержку Украины. Однако их усилия блокируются сильнейшими и богатейшими странами НАТО. США и страны "старой Европы" (Германия, Италия и другие) пали жертвами собственной осторожности – они напуганы призрачной угрозой "эскалации с Россией".

Российские террористы на полную катушку используют этот "люфт", давя на фронте и атакуя украинские города с инфраструктурой. По причине нерешительности НАТО аналитики скептически оценивают перспективы победы Украины, а глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр уже публично говорит, что существующей помощи недостаточно.

"Существует огромная пропасть между тем, что мы говорим, что хотим восстановить суверенитет Украины, и тем, что мы действительно делаем. Сейчас создается впечатление, что мы все это говорим, но люди в это не очень верят", — подытожила директор трансатлантической программы безопасности. Андреа Кендалл-Тейлор.

Ранее "Телеграф" писал, что Германия в июне пообещала передать Украине новый пакет военной помощи. В него войдут стрелковое оружие, особенно снайперские винтовки, противотанковые средства и новые комплектующие для артиллерийских боеприпасов.

Стоит отметить, что на днях положительное решение по усилению украинского ПВО приняла и Италия. Рим намерен передать Украине вторую батарею зенитного комплекса SAMP/T. Этот новый ЗРК способен эффективно сбивать даже баллистические ракеты.

Ранее "Телеграф" сообщил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму около 225 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы, которые ВСУ смогут использовать в целях на территории России для защиты Харькова.