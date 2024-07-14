Чому Україна не зможе виграти війну з такою допомогою від НАТО: ЗМІ пояснили проблему

Через нерішучість НАТО аналітики скептично оцінюють перспективи перемоги України

НАТО надає військову допомогу Україні в об'ємах, які більш-менш прийнятні до оборони, але не дають можливості наступати. З такими темпами надання військової допомоги, та ще й з її невеликими об'ємами неможливо буде виграти війну проти Росії.

Про це написало видання Foreign Policy. Головна проблема НАТО – Альянс досі не має реальної та прийнятної стратегії, яка відповідала б викликам, що принесла російська війна проти України.

"Ми здебільшого підтримуємо Україну, щоб вона продовжувала битися і добивалася певних успіхів, а не вигравала битву. У нас немає реальної стратегії для цієї війни", – сказала науковий співробітник з питань Європи у Раді з міжнародних відносин Ліана Фікс.

На тлі такої кричущої нерішучості низка країн Східної Європи – Литва, Латвія, Естонія, Польща – вимагають кратно збільшити підтримку України. Проте їхні зусилля блокуються найсильнішими та найбагатшими країнами НАТО. США та країни "старої Європи" (Німеччина, Італія та інші) пали жертвами власної обережності – вони налякані примарною загрозою "ескалації з Росією".

Російські терористи на повну котушку використовують цей "люфт", тиснучи на фронті та атакуючи українські міста з інфраструктурою. Через нерішучість НАТО аналітики скептично оцінюють перспективи перемоги України, а голова Військового комітету НАТО Роб Бауер вже публічно каже, що існуючої допомоги недостатньо.

"Існує величезна прірва між тим, що ми говоримо, що хочемо відновити суверенітет України, і тим, що ми насправді робимо. Зараз складається враження, що ми все це говоримо, але люди в це не дуже вірять", – підсумувала директор трансатлантичної програми безпеки Андреа Кендал-Тейлор.

Раніше "Телеграф" писав, що Німеччина у червні пообіцяла передати Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть стрілецька зброя, особливо снайперські гвинтівки, протитанкові засоби та нові комплектуючі для артилерійських боєприпасів.

Варто зазначити, днями позитивне рішення щодо посилення української ППО ухвалила й Італія. Рим має намір передати Україні другу батарею зенітного комплексу SAMP/T. Цей новий ЗРК здатний ефективно збивати навіть балістичні ракети.

Раніше "Телеграф" повідомив, що США виділять Україні новий пакет військової допомоги на суму близько 225 мільйонів доларів. До нього увійдуть боєприпаси, які ЗСУ зможуть використати за метою на території Росії для захисту Харкова.