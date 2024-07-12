На саміті НАТО підписали "Український договір": що відомо про історичний документ

Договір буде координувати надання допомоги Україні та накладає велику кількість зобов'язань на понад два десятки підписантів

На ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні 11 липня було підписано документ історичного значення – "Український договір" (Ukraine Compact). Ця угода буде прискорювати та координувати безпекову допомогу, яку надають Україні західні країни.

Текст договору опублікували на сайті Європейської комісії. Серед підписантів – Європейський Союз, як організація, а також 21 держава світу: Сполучені Штати Америки, Бельгія, Канада, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Італія, Японія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція та Сполучене Королівство.

"Цим Договором ми заявляємо про наш незмінний намір і зобов'язання забезпечити Україні можливість успішно захищати свою свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність сьогодні і стримувати акти агресії в майбутньому", – сказано у повідомленні на сайті ЄК.

Які зобов'язання накладаються на підписантів угоди:

Підтримка нагальних потреб України у безпековій та оборонній сферах, в тому числі надання допомоги, сучасної військової техніки, оборонно-промислової та економічної підтримки через існуючі для цього механізми – Українську оборонну контактну групу, Коаліції сил та засобів, Програму НАТО з надання допомоги та підготовки в галузі безпеки в Україні та Місію ЄС з надання військової допомоги в Україні (EUMAM Ukraine); Прискорення розбудови Збройних сил України. В тому числі – шляхом скликання протягом 6 місяців на рівні міністрів оборони через UDCG для перегляду та затвердження дорожніх карт, підготовлених лідерами коаліцій можливостей — кожної з них. Сторона, що підписала Угоду — щодо майбутнього розвитку збройних сил до 2027 року, у координації з NSATU та EUMAM Ukraine, з метою продовження зміцнення збройних сил у 2030-х роках У разі збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України у здійсненні нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН, включаючи надання швидкої і сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на Росію економічних та інших штрафів.

"Ми маємо намір дотримуватися цих зобов'язань з непохитною рішучістю, використовуючи багатосторонню архітектуру безпеки, яка підтримує Україну, згідно з нашими відповідними національними законами та політикою безпеки і оборони. Підписанти планують виконувати ці зобов'язання в міру того, як Україна продовжуватиме свій шлях до майбутнього членства в ЄС, НАТО та ширшої євроатлантичної спільноти. Інші країни, які бажають зробити свій внесок у ці зусилля, спрямовані на забезпечення вільної, демократичної, незалежної та суверенної України, можуть приєднатися до цього Договору після укладення двосторонньої угоди або домовленості з Україною у сфері безпеки", – зазначається у документі.

Нагадаємо, що наприкінці червня Україна підписала дві угоди про гарантії безпеки — з Литвою та Естонією. А також з безпосередньо з ЄС. Цей документ гарантує Україні продовження поставок зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сфері безпеки на роки вперед.

8 липня у Варшаві президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали безпекову угоду. Вона передбачає розробку механізму збиття в повітряному просторі нашої держави російських ракет та дронів. Це 21-ша укладена у сфері безпеки угода між Україною та її партнерами.