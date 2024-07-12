На саммите НАТО подписали "Украинский договор": что известно об историческом документе

Договор будет координировать оказание помощи Украине и налагает большое количество обязательств более чем на два десятка подписантов.

На юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне 11 июля был подписан документ исторического значения – "Украинский договор" (Ukraine Compact). Это соглашение будет ускорять и координировать помощь, которую оказывают Украине западные страны.

Текст договора был опубликован на сайте Европейской комиссии. Среди подписантов – Европейский Союз как организация, а также 21 государство мира: Соединенные Штаты Америки, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Соединенное Королевство.

"Настоящим Договором мы заявляем о нашем неизменном намерении и обязательстве обеспечить Украине возможность успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность сегодня и сдерживать акты агрессии в будущем", – говорится в сообщении на сайте ЕК.

Какие обязательства налагаются на подписантов соглашения:

Поддержка неотложных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны, в том числе оказания помощи, современной военной техники, оборонно-промышленной и экономической поддержки через существующие для этого механизмы – Украинскую оборонную контактную группу, Коалиции сил и средств, Программу НАТО по оказанию помощи и подготовки в области безопасности в Украине и Миссию ЕС по оказанию военной помощи в Украине (EUMAM Ukraine); Ускорение развития Вооруженных Сил Украины. В том числе путем созыва в течение 6 месяцев на уровне министров обороны через UDCG для просмотра и утверждения дорожных карт, подготовленных лидерами коалиций возможностей — каждой из них. Сторона, подписавшая Соглашение по будущему развитию вооруженных сил до 2027 года, в координации с NSATU и EUMAM Ukraine, с целью продолжения укрепления вооруженных сил в 2030-х годах В случае вооруженного нападения России на Украину после завершения нынешних боевых действий быстро и коллективно собраться на самом высоком уровне для определения соответствующих последующих шагов в поддержку Украины в осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН, включая оказание скорой и устойчивой помощи в сфере безопасности и наложения в Россию экономических и других штрафов.

"Мы намерены придерживаться этих обязательств с непоколебимой решимостью, используя многостороннюю архитектуру безопасности, которая поддерживает Украину, согласно нашим соответствующим национальным законам и политике безопасности и обороны. Подписанты планируют выполнять эти обязательства по мере того, как Украина будет продолжать свой путь к будущему членству в ЕС, НАТО и более широкому евроатлантическому сообществу. Другие страны, желающие внести свой вклад в эти усилия, направлены на обеспечение свободной, демократической, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к настоящему Договору после заключения двустороннего соглашения или договоренности с Украиной в сфере безопасности", – отмечается в документе.

Напомним, что в конце июня Украина подписала два соглашения о гарантиях безопасности — с Литвой и Эстонией. А также непосредственно с ЕС. Этот документ гарантирует Украине продление поставок оружия, предоставление учебной и другой помощи в сфере безопасности на годы вперед.

8 июля в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о безопасности. Она предусматривает разработку механизма ущерба в воздушном пространстве нашего государства российских ракет и дронов. Это 21-е заключенное в сфере безопасности соглашение между Украиной и ее партнерами.