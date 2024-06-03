Україна отримає систему ППО SAMP/T: в уряді Італії підтвердили домовленість

В Італії детальних подробиць щодо передачі SAMP/T розкривати не стали, але домовленість підтвердили

Італія дійсно планує надати Україні нову батарею зенітного комплексу SAMP/T. Це буде вже друга батарея, яку передають Україні; подібно до американських ЗРК Patriot, італо-французський SAMP/T вміє збивати балістичні ракети, використовуючи для цього французські протиракети Aster 30.

Передачу батареї SAMP/T підтвердив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Коли саме буде передано батарею, він не сказав.

"Відомо, що ми відправимо SAMP/T, який є інструментом протиповітряної оборони та захисту, про який нас попросила сама Україна", – додав він.

При цьому детальних подробиць щодо передачі SAMP/T Таяні розкривати не став. Вдень 3 червня низка західних ЗМІ повідомила із посиланням на власні джерела, що Італія погодилася передати Україні батарею SAMP/T – систему протиповітряної оборони італо-французської розробки та виробництва.

Система ППО SAMP/T здатна знищити ворожі цілі на висоті 25 км. Дальність ураження для літака — від 3 до 100 км, балістичних ракет — від 3 до 25 км. В одній пусковій установці встановлюються 8 ракет, що можна вистріляти залпом за 10 секунд.До системи наземного пуску батареї можуть входити від однієї до шести пускових установок.

Раніше "Телеграф" розповідав про американський ЗРК Patriot — одну з небагатьох систем, що можуть ефективно збивати балістичні ракети. Експерти наголошують — Україні потрібно по 5-7 систем або ж одна батарея французських або американських систем ППО для захисту неба над одним великим містом.