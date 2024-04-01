ЗСУ отримають від Франції ракети Aster 30: вони вкрай необхідні для ППО

Окрім базової версії, ракети мають варіант з модифікацією — здатні збивати балістичні ракети середньої дальності

Франція готує для України нову воєнну допомогу. У неї увійдуть серед іншого застарілі, але ще діючі броньовики VAB та зенітні ракети Aster-30. Вони призначені для ЗРК SAMP/T — це єдиний тип ракет для цієї системи ППО. Доставити боєприпаси планують вже влітку.

Видання "Дефенс Експрес" припускає, що надання ракет Україні посилить можливість оборонців захищати критичну інфраструктуру від російських атак.

Aster 30 Block 1, яка використовується в системі ППО, аналогічній американському "Петріоту" - це ракета великої дальності. Вона може збивати гелікоптери, безпілотники, літаки, тактичні балістичні ракети з дальністю 600 км. Версія Aster 30 Block 1NT є подальшою модернізацію та збиває балістичні ракети з дальністю до 1500 км.

Характеристики зенітної ракети Aster 30:

Стартова вага — 450 кг, Довжина — 4,9 м, Дальність стрільби:

по аеродинамічним цілям — до 120 км

по балістичним цілям — до 60 км.

Система ППО SAMP/T здатна знищити ворожі цілі на висоті 25 км. Дальність ураження для літака — від 3 до 100 км, балістичних ракет — від 3 до 25 км. В одній пусковій установці встановлюються 8 ракет, що можна вистріляти залпом за 10 секунд.До системи наземного пуску батареї можуть входити від однієї до шести пускових установок.

Раніше "Телеграф" розповідав про американський ЗРК Patriot — одну з небагатьох систем, що можуть ефективно збивати балістичні ракети. Експерти наголошують — Україні потрібно по 5-7 систем або ж одна батарея французських або американських систем ППО для захисту неба над одним великим містом.