ВСУ получат от Франции ракеты Aster 30: они крайне необходимы для ПВО

Кроме базовой версии, у ракет есть вариант с модификацией — способны сбивать баллистические ракеты средней дальности

Франция готовит для Украины новую военную помощь. В нее войдут среди прочего устаревшие, но еще действующие броневики VAB и зенитные ракеты Aster-30. Они предназначены для ЗРК SAMP/T – это единственный тип ракет для этой системы ПВО. Доставить боеприпасы планируют уже летом.

Издание "Дефенс Экспресс" предполагает, что предоставление ракет Украине усилит возможность защитников защищать критическую инфраструктуру от российских атак.

Aster 30 Block 1, используемая в системе ПВО, аналогичной американскому "Петриоту" – это ракета большой дальности. Она может сбивать вертолеты, беспилотники, самолеты, тактические баллистические ракеты с дальностью 600 км. Версия Aster 30 Block 1NT является дальнейшей модернизацией и сбивает баллистические ракеты с дальностью до 1500 км.

Характеристики зенитной ракеты Aster 30:

Стартовый вес — 450 кг, Длина — 4,9 м, Дальность стрельбы:

по аэродинамическим целям – до 120 км

по баллистическим целям – до 60 км.

Система ПВО SAMP/T способна уничтожить враждебные цели на высоте 25 км. Дальность поражения для самолета – от 3 до 100 км, баллистических ракет – от 3 до 25 км. В одной пусковой установке устанавливаются 8 ракет, которые можно выстрелять залпом за 10 секунд. В систему наземного пуска батареи могут входить от одной до шести пусковых установок.

Ранее "Телеграф" рассказывал об американской ЗРК Patriot — одной из немногих систем, которые могут эффективно сбивать баллистические ракеты. Эксперты отмечают — Украине нужно по 5-7 систем или одна батарея французских или американских систем ПВО для защиты неба над одним большим городом.