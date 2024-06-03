Захист України посилиться: у Зеленського анонсують позитивні рішення щодо ППО

Сьогодні Київ активно співпрацює з США, а Вашингтон, своєю чергою — з іншими партнерами

Найближчим часом очікуються публічні заяви союзників України. Це стосуватиметься нових постачань систем протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону. Він каже, що у Сінгапурі відбулась зустріч з головою Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) Ллойдом Остіном. Тоді ж питання ППО було основним.

"Звичайно, що я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни й саму суть. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги", — зауважив Никифоров.

Зокрема прессекретар президента Володимира Зеленського додав, що сьогодні Київ активно співпрацює з США, а Вашингтон, своєю чергою — з іншими партнерами, щодо нових поставок ППО.

Раніше "Телеграф" писав, що румунські чиновники обговорюють ідею постачання Україні найсучаснішої системи оборони Patriot. Однак президент Румунії сказав, що це має бути схвалено Вищою радою національної оборони.

"І очікуємо на вже публічні позитивні рішення вже найближчим часом", — заявив Никифоров.