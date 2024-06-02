Румунія може передати Україні Patriot: коли це станеться та за яких умов

Відмовився розкрити будь-які подробиці щодо цього питання, оскільки це може нашкодити відносинам з партнерами по НАТО

Румунські чиновники обговорюють ідею постачання Україні найсучаснішої системи оборони Patriot. Однак президент Румунії сказав, що це має бути схвалено Вищою радою національної оборони.

Про це повідомляє euronews, з посиланням на румунського прем'єра Марчела Чолаку. За його словами, питання передачі системи Patriot повинні розглянути спеціалісти, щоб знайти найкраще рішення. Після цього це рішення схвалить Вища рада національної оборони Румунії.

"Отже, на цей час пропозиція знаходиться на стадії аналізу", — сказав румунський прем'єр.

Водночас він відмовився розкрити будь-які подробиці щодо цього питання, оскільки це може нашкодити відносинам з партнерами по НАТО та безпеці Румунії.

"Я знаю, що це цікава тема. Я б створив "термінові новини", але я думаю, що ми досягли політичної зрілості, щоб уникати таких речей у настільки важливих питаннях. Я твердо переконаний, що рішення не буде таким, що послабить безпеку Румунії", — наголосив Чолаку.

Що таке зенітно-ракетний комплекс Patriot

Американські комплекси ППО Patriot допомагають Україні захищати власне небо від ракетних атак РФ. Виробляється комплекс американською компанією Raytheon, яка є найбільшим у світі виробником керованих ракет.

Окрім пускових установок та, власне, ракет кількох можливих типів, до складу комплексів Patriot входять також радіолокаційна станція, пункт управління та інше допоміжне експлуатаційне обладнання.

ЗРК Patriot надійшов на озброєння ще у 1982 році. Його вперше застосували у 1991 році під час війни у Перській затоці. Тоді Patriot активно використовувався саме як протиракетний, а не як протиповітряний ЗРК, проти іракських ракет.

Відтоді Patriot та ракети-перехоплювачі, які у ньому застосовуються, були оптимізовані для захисту від тактичних балістичних ракет. Також вони є ефективними проти крилатих ракет та військової авіації.

Основні характеристики MIM-104 Patriot:

максимальна дальність перехоплення цілі – 80 км;

мінімальна дальність перехоплення цілі – 3 км;

максимальна висота перехоплення цілі – 24 км;

мінімальна висота перехоплення цілі – 0,06 км;

кількість цілей, які можуть обстрілюватися одночасно – 8 (у секторі 90°);

ймовірність ураження мети 0,8 (у бойових умовах 0,4-0,6);

маса ракети – 912 кг.

Передача ППО

В Румунії вже тривалий час говорять про передачу Україні своєї системи Patriot. Однак раніше прем'єр Чолаку розповідав, що проти такого кроку виступає міністр оборони Румунії.

Але наприкінці травня президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що рішення про передачу системи Patriot має ухвалити Вища рада національної оборони. Як наголошував президент, передача системи Україні не має послабити протиповітряну оборону Румунії.

Раніше "Телеграф" писав, що США допоможуть Україні у пошуку додаткових систем протиповітряної оборони Patriot для захисту українського неба. З огляду на повітряний тероризм росіян, питання надання Україні Patriot є високопріоритетним.