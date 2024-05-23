"Маємо щось отримати натомість": президент Румунії назвав умову передачі Україні своїх Patriot

У Бухаресті поки що не прийняли рішення

У Румунії допустили передачу Україні своїх систем Patriot, проте хочуть отримати щось натомість. Зокрема, країна побоюється залишитися без ППО та протиракетної оборони.

Як пише digi24, про це розповів президент Румунії Клаус Йоханніс. За його словами, таке рішення має ухвалюватися Вищою радою з національної оборони і при цьому не знижувати здібності країни щодо відбиття загроз з повітря.

За його словами, він утримається від обговорення цієї теми у публічному просторі, оскільки про неї мають говорити військові експерти. При цьому він додав, що для ухвалення цього рішення немає часових рамок.

Він також додав, що не йдеться про передачу "причепа з трьома пристроями", а про складне обладнання, на розміщення якого укладено контракти з "постачальником". Очевидно, він мав на увазі, що зброя зроблена США і без їхнього дозволу передача не буде можливою.

"Не кажучи вже про те, що я в жодному разі не прийму, щоб Румунія залишилася без протиракетної та протиповітряної оборони. Тому, якщо врешті щось передається, Румунія має отримати щось натомість. В іншому випадку нічого не буде зроблено", — додав Йоханніс.

Обговорення теми передачі румунських ЗРК Patriot почалися на початку травня, коли Йоханніс згадав про це після зустрічі із президентом США Джо Байденом.

Системи Patriot Румунія замовила у 2017 році і виділила на купівлю 4 мільярди євро, що є найбільшим контрактом на закупівлю серед країн НАТО та ЄС. Перші комплекси було доставлено їй у 2020 році. Зараз на її озброєнні є лише одна батарея і ще одна знаходиться на пізній стадії введення в експлуатацію.

Як повідомлялося раніше, Іспанія незабаром передасть Україні нову партію військової допомоги. У ній будуть основні бойові танки Leopard 2, а також додаткові снаряди до артилерії та ЗРК Patriot.