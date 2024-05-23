Нові танки та боєприпаси до систем ППО: Умєров заявив про нову допомогу від Іспанії

Окрім ракет та танків зі снарядами, Україна отримає антидронові системи

Іспанія незабаром передасть Україні нову партію військової допомоги. У ній будуть основні бойові танки Leopard 2 та те, чого Україна зараз потребує найсильніше – артилерійські снаряди калібру 155 мм разом із ракетами до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у своєму Facebook за результатами розмови з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Він зазначив, що окрім ракет та танків зі снарядами, Україна отримає антидронові системи та інші потрібні речі.

"Наголосив, що для більшої ефективності протистояння ворогу нам необхідно більше засобів ППО. Це дасть змогу українським захисникам протидіяти літакам і керованим авіаційним бомбам, якими росіяни знищують наші міста і села", – додав Умєров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що всього дві системи Patriot для Харківщини змогли б суттєво допомогти в захисті від російського терору. За його словами, вони потрібні "вже сьогодні" і саме вони не дозволять росіянам окупувати Харків.

Водночас видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправити в Україну ще одну батарею Patriot разом із радарами. Це посилить протиповітряну оборону країни від повітряних атак із боку росіян.

З початку весни 2024 року кремлівські загарбники посилили свої ракетні та дронові атаки по території України. Це спричинило виснаження систем ППО. Згідно із заявою президента Зеленського, для закриття неба від ворожих ударів країні потрібні 25 систем Patriot по 6-8 батарей.