Новые танки и боеприпасы к системам ПВО: Умеров заявил о новой помощи от Испании

Кроме ракет и танков со снарядами, Украина получит антидроновые системы

Испания скоро передаст Украине новую партию военной помощи. В ней будут основные боевые танки Leopard 2 и то, в чем Украина сейчас нуждается сильнее всего – артиллерийские снаряды калибра 155 мм вместе с ракетами к системам противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в своем Facebook по результатам разговора с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Он отметил, что кроме ракет и танков со снарядами Украина получит антидроновые системы и другие нужные вещи.

"Напомнил, что для большей эффективности противостояния врагу нам необходимо больше средств ПВО. Это позволит украинским защитникам противодействовать самолетам и управляемым авиационным бомбам, которыми россияне уничтожают наши города и села", — добавил Умеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего две системы Patriot для Харьковщины смогли бы существенно помочь в защите от российского террора. По его словам, они нужны "уже сегодня" и именно они не позволят россиянам оккупировать Харьков.

В то же время, издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправить в Украину еще одну батарею Patriot вместе с радарами. Это усилит противовоздушную оборону страны от воздушных атак со стороны россиян.

С начала весны 2024 года кремлевские захватчики усилили свои ракетные и дроновые атаки по территории Украины. Это привело к истощению систем ПВО. Согласно заявлению президента Зеленского, для закрытия неба от вражеских ударов стране требуются 25 систем Patriot по 6-8 батарей.