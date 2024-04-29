"Конкретики немає": Зеленський повідомив про проблему з Patriot для Україні

Проте з ракетами до наявних систем питань немає

Конкретики у питанні постачання Україні додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot наразі немає. Проте робота над розвʼязанням цього питання триває.

На противагу цьому є впевненість у тому, що ракети до них Україна отримає без затримок. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

"Поки що немає потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки", — заявив глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що вже обговорював це питання з Єнсом Столтенбергом, який прибув у Київ з неоголошеним візитом.

"Сьогодні ми обговорювали з генсеком, де ми бачимо (наявність Patriot — ред.). Ми, з нашого боку, працюємо і аналітично. Ми розуміємо, у яких державах що є. Є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами "Patriot"", — сказав Зеленський.

Він додав, що як тільки додаткові системи ППО Patriot будуть доставлені в Україну, то "ми з вами будемо це відчувати".

"Важливо їх відчувати не на словах, а відчувати в небі, у реальному захисті неба", — наголосив Зеленський.

Протилежна ситуація з відправкою додаткових ракет до вже наявних систем протиповітряної оборони Patriot.

"Щодо додаткових пакетів і кількості ракет до "Patriot": очікуємо позитив. Я думаю, ми будемо отримувати це постачання. І слава Богу, що після скликання нашої Ради (засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня — ред.) ми отримали відповіді, що у процесі не буде пауз", — сказав Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Зеленського, Україна формує нові бригади для посилення позицій ЗСУ. Для цього воїнам необхідна своєчасна підтримка, оскільки без потрібної зброї навіть найдосвідченіші та найпрофесійніші бійці не зможуть змінити хід війни. Для збільшення оборонного потенціалу глава держави попросив союзників якнайбільше уваги приділяти виробництву зброї на території своїх країн та в рамках спільних з Україною проєктів.