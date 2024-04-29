"Конкретики нет": Зеленский сообщил о проблеме с Patriot для Украины

Однако с ракетами в существующие системы вопросов нет

Конкретики в поставке Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot пока нет. Однако работа по решению этого вопроса продолжается.

В противоположность этому есть уверенность в том, что ракеты к системам Украина получит без задержек. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

"Пока нет мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги", — заявил глава государства.

Владимир Зеленский заметил, что уже обсуждал этот вопрос с Йенсом Столтенбергом, который прибыл в Киев с необъявленным визитом.

"Сегодня мы обсуждали с генсеком, где мы видим (наличие Patriot — ред.). Мы, с нашей стороны, работаем и аналитически. Мы понимаем, в каких государствах есть. Есть соответствующие диалоги. Мы работаем над дополнительными системами "Patriot"", — сказал Зеленский.

Он добавил, что как только дополнительные системы ПВО Patriot будут доставлены в Украину, "мы с вами будем это чувствовать".

"Важно их ощущать не на словах, а ощущать в небе, в реальной защите неба", — подчеркнул Зеленский.

Противоположная ситуация с отправкой дополнительных ракет в уже существующие системы противовоздушной обороны Patriot.

"О дополнительных пакетах и количестве ракет к "Patriot": ожидаем позитив. Я думаю, мы будем получать эти поставки. И слава Богу, что после созыва нашего Совета (заседание Совета Украина-НАТО 19 апреля — ред.) мы получили ответы, что в процессе не будет пауз", — сказал Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Зеленского, Украина формирует новые бригады для усиления позиций ВСУ. Для этого воинам необходима своевременная поддержка, поскольку без нужного оружия даже самые опытные и профессиональные бойцы не смогут изменить ход войны. Для увеличения оборонного потенциала глава государства попросил союзников как можно больше внимания уделять производству оружия на территории своих стран и в рамках совместных с Украиной проектов.