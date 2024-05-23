Должны что-то получить взамен: президент Румынии назвал условие передачи Украине своих Patriot

В Бухаресте пока не приняли решение

В Румынии допустили передачу Украине своих систем Patriot, однако хотят получить что-то взамен. В частности страна опасается остаться без ПВО и противоракетной обороны.

Как пишет digi24, об этом рассказал президент Румынии Клаус Йоханнис. По его словам, такое решение должно приниматься Высшим советом по национальной обороне и при этом не снижать способности страны по отражению угроз с воздуха.

По его словам, он воздержится от обсуждения этой темы в публичном пространстве, поскольку о ней должны говорить военные эксперты. При этом он добавил, что для принятия этого решения нет временных рамок.

Он также добавил, что речь не идет о передаче "прицепа с тремя устройствами", а о сложном оборудовании, на размещение которого заключены контракты с "поставщиком". По всей видимости он подразумевал, что оружие произведено США и без их разрешения передача не будет возможной.

"Не говоря уже о том, что я ни в коем случае не приму, чтобы Румыния осталась без противоракетной и противовоздушной обороны. Поэтому, если в конце концов что-то передается, Румыния должна получить что-то взамен. В противном случае ничего не будет сделано", — добавил Йоханнис.

Обсуждение темы передачи румынских ЗРК Patriot начались в начале мая, когда Йоханнис упомянул об этом после встречи с президентом США Джо Байденом.

Системы Patriot Румыния заказала в 2017 году и выделила на покупку 4 миллиарда евро, что является крупнейшим контрактом на закупки среди стран НАТО и ЕС. Первые комплексы были доставлены ей в 2020 году. Сейчас на ее вооружении есть лишь одна батарея и еще одна находится на поздней стадии ввода в эксплуатацию.

Как сообщалось ранее, Испания скоро передаст Украине новую партию военной помощи. В ней будут основные боевые танки Leopard 2, а также дополнительные снаряды к артиллерии и к ЗРК Patriot.