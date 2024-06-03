Защита Украины усилится: у Зеленского анонсируют положительные решения по ПВО

Сегодня Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь, — с другими партнерами.

В ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины. Это касается новых поставок систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона. Он говорит, что в Сингапуре прошла встреча с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки (США) Ллойдом Остином. Тогда же вопрос ПВО был основополагающим.

"Конечно, что я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, Харькова, гражданской инфраструктуры, людей и фронта. И ей посвятили больше внимания ", — заметил Никифоров.

В частности, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского добавил, что сегодня Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь, с другими партнерами относительно новых поставок ПВО.

Ранее Телеграф писал, что румынские чиновники обсуждают идею поставки Украине самой современной системы обороны Patriot. Однако президент Румынии сказал, что это должно быть одобрено Высшим советом национальной обороны.

"И ожидаем уже публичные положительные решения уже в ближайшее время ", — заявил Никифоров.