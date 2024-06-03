Украина получит систему ПВО SAMP/T: в правительстве Италии подтвердили договоренность

В Италии подробных подробностей о передаче SAMP/T раскрывать не стали, но договоренность подтвердили

Италия действительно планирует предоставить Украине новую батарею зенитного комплекса SAMP/T. Это будет уже вторая батарея, которую передают Украине; подобно американским ЗРК Patriot, итало-французский SAMP/T умеет сбивать баллистические ракеты, используя для этого французские противоракеты Aster 30.

Передачу батареи SAMP/T подтвердил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает информационное агентство Reuters. Когда именно будет передана батарея, он не сказал.

"Известно, что мы отправим SAMP/T, являющийся инструментом противовоздушной обороны и защиты, о котором нас попросила сама Украина", – добавил он.

При этом подробных подробностей по передаче SAMP/T Таяне раскрывать не стал. Днем 3 июня ряд западных СМИ сообщил со ссылкой на собственные источники, что Италия согласилась передать Украине батарею SAMP/T – систему противовоздушной обороны итало-французской разработки и производства.

Система ПВО SAMP/T способна уничтожить враждебные цели на высоте 25 км. Дальность поражения для самолета – от 3 до 100 км, баллистических ракет – от 3 до 25 км. В одной пусковой установке устанавливаются 8 ракет, которые можно выстрелять залпом за 10 секунд. В систему наземного пуска батареи могут входить от одной до шести пусковых установок.

Ранее "Телеграф" рассказывал об американской ЗРК Patriot — одной из немногих систем, которые могут эффективно сбивать баллистические ракеты. Эксперты отмечают — Украине нужно по 5-7 систем или одна батарея французских или американских систем ПВО для защиты неба над одним большим городом.