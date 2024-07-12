В США закликали союзників передати усі можливі засоби ППО Україні

Замість збивати ракети силами ППО НАТО, Салліван пропонує просто віддати усі системи Україні

Союзники США по НАТО могли б передати Україні усі доступні системи протиповітряної оборони, якими вони здатні поділитися. Це допоможе Україні міцно прикрити небо від російських терористів.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки США Джейк Салліван, повідомляє "Голос Америки". Таким чином Салліван відповів на питання журналістів, чому США не дозволяють Польщі збивати російські ракети над Україною.

"Наша позиція полягає в тому, що давайте надамо ППО Україні, це найефективніший спосіб захистити небо. Ось чому ми закликали кожного союзника – надайте будь-яку систему, яку ви можете надати", – сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна та Польща підписали безпекову угоду, в рамках якої йшлося про збивання союзниками російських ракет над заходом нашої країни.

Проте після того, як Польща погодилася збивати ракети, що летять на захід України, з’явився нюанс. Це неможливо робити без схвалення всіх членів НАТО, а між країнами-членами Альянсу немає єдиної думки щодо цього питання.