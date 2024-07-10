Польща збиватиме російські ракети над Україною? Ігнат розповів, чому ефект буде малий

Очікування від цього рішення завищено, вважає він

Україна та Польща уклали безпекову угоду, яка передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів країною-членом НАТО. Проте не варто очікувати від цього чогось надзвичайного, адже за словами колишнього речника Повітряних сил України Юрія Ігната, можливості Польщі в небі над Україною дещо перебільшені.

По це він розповів у коментарі "Телеграфу": Прорив у війні? За яких умов Польща буде збивати російські ракети над Україною

"Якщо це комплекс Patriot, то він стріляє на 150 кілометрів. І це в ідеальних умовах і не на кордоні, де відносно гірська місцевість. Але коли ракети йдуть низько, виявити їх дуже складно. Якщо вони дадуть свої комплекси у Львівську чи Волинську область — не питання, можна збивати. А вони це зроблять? Зі своєї території вони нічого не зроблять, адже ракета збивається дуже близько, а дальність комплексів обмежена", — пояснив він "Телеграфу".

Ігнат додав, що це стосується й польської авіації, зокрема F-16. На його думку, за умов застосування їх з території Польщі, вони так само будуть не надто ефективними.

"F-16 це вже зовсім інша розмова, але знову ж таки: вони будуть залітати на територію України? Якщо не залітати, то дальність ракет така сама, як в комплексі, тобто не така вже й велика. А ще ж треба підлетіти до цілі на певну відстань", — резюмував Юрій Ігнат.

Як повідомляв "Телеграф", безпекова угода України зі Швецією передбачає надання Україні спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передання Україні літаків JAS 39 Gripen. Також країна буде навчати українських пілотів.