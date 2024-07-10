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Польща збиватиме російські ракети над Україною? Ігнат розповів, чому ефект буде малий

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Автор
Юрій Ігнат
Юрій Ігнат. Фото Колаж Телеграфу

Очікування від цього рішення завищено, вважає він

Україна та Польща уклали безпекову угоду, яка передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів країною-членом НАТО. Проте не варто очікувати від цього чогось надзвичайного, адже за словами колишнього речника Повітряних сил України Юрія Ігната, можливості Польщі в небі над Україною дещо перебільшені.

По це він розповів у коментарі "Телеграфу": Прорив у війні? За яких умов Польща буде збивати російські ракети над Україною

"Якщо це комплекс Patriot, то він стріляє на 150 кілометрів. І це в ідеальних умовах і не на кордоні, де відносно гірська місцевість. Але коли ракети йдуть низько, виявити їх дуже складно. Якщо вони дадуть свої комплекси у Львівську чи Волинську область — не питання, можна збивати. А вони це зроблять? Зі своєї території вони нічого не зроблять, адже ракета збивається дуже близько, а дальність комплексів обмежена", — пояснив він "Телеграфу".

Ігнат додав, що це стосується й польської авіації, зокрема F-16. На його думку, за умов застосування їх з території Польщі, вони так само будуть не надто ефективними.

"F-16 це вже зовсім інша розмова, але знову ж таки: вони будуть залітати на територію України? Якщо не залітати, то дальність ракет така сама, як в комплексі, тобто не така вже й велика. А ще ж треба підлетіти до цілі на певну відстань", — резюмував Юрій Ігнат.

Як повідомляв "Телеграф", безпекова угода України зі Швецією передбачає надання Україні спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передання Україні літаків JAS 39 Gripen. Також країна буде навчати українських пілотів.

Теги:
#Україна #ППО #Війна #Польща #Юрій Ігнат