Ворог знову б'є по енергетиці: в одній з областей України пошкоджено інфраструктуру, деталі

На місці удару виникло займання

В ніч на вівторок, 10 червня, росіяни вдарили безпілотником по енергооб'єкту у Рівненській області. Через атаку виникли додаткові проблеми з електропостачанням.

Про це повідомили в "Укренерго". Зазначається, що через наслідки російського удару в окремих районах Рівненщини знеструмлювалися побутові та промислові споживачі.

"Енергоживлення всіх споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювані роботи", — йдеться у повідомленні.

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль підтвердив, що на Рівненщині ворожими безпілотниками був атакований об'єкт енергетичної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав.

"На місці працюють усі відповідні служби. Загорання локалізоване. Люди внаслідок цього удару поранень не зазнали", — поінформував очільник області.

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що у ніч на 10 липня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму. Також вони запустили 20 "шахедів".

"В результаті бойової роботи збито 14 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях", — йдеться у повідомленні.

Крім того, ворог атакував ракетами портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що попри нічну дронову атаку на енергооб’єкти на заході України, графік відключень на 10 липня має залишитись незмінним. За його словами, в регіонах, окрім прифронтових зон, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла через пошкодження мереж, – ситуація плюс-мінус однакова.

"І це також стосується західного регіону, де буквально кілька годин тому росіяни здійснили досить серйозну атаку на об’єкт "Укренерго". Але навіть попри пошкодження, які були завдані, ми не плануємо в західному регіоні міняти якимось чином графік. Тобто, і в західних, і в південних, і в центральних, і в південних і у східних регіонах, окрім прифронтових районів, ситуація з енергоживленням приблизно однакова", — зазначив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, в Україні 10 липня графіки відключень світла будуть застосовувати протягом усієї доби. При цьому у Києві та чотирьох областях є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень протягом дня. Йдеться про Київську, Одеську, Дніпропетровську та Донецьку області.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни пізно ввечері 9 липня запустили по Україні "шахеди", було оголошено повітряну тривогу. Вночі вибухи пролунали на Рівненщині та Хмельниччині. Під ранок ворог атакував Одесу — в місті пролунало три потужних вибухи. За даними моніторінгів, окупанти могли атакувати місто крилатими ракетами.