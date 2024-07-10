Поки допомога Україні затримувалася: Зеленський розкрив нещодавні плани Путіна

Ситуація на сході України продовжує залишатись складною

Президент Росії Володимир Путін планував скористатися ситуацією із затримкою американської допомоги Україні та швидко захопити Харків. Йдеться про затримку пакета допомоги на 61 млрд доларів, який у США не могли схвалити півроку.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана. Він пояснив, що минає багато часу між рішенням про виділення зброї та моментом, коли вона надходить до бригад. Саме цим "вікном" і хотів цим скористатися Путін.

"І звісно Путін розумів, і розуміє це … Він хотів використати цю паузу у понад пів року у Конгресі з цим рішенням, тому він хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйони зараз. Дуже близько до кордону. І вони (люди — ред.) живуть, а по ним б'ють кожного дня, тому що хочуть спровокувати хаос і змусити людей втекти. Це для нього ціль. Він зробив це на самому початку війни, він намагався зробити це зі столицею, але люди були міцними і тому ми зберегли нашу столицю, і я думаю нашу країну", — сказав президент.

Він додав, що Україна вивезла людей із селищ, окупованих Росією у Харківській області. Людям небезпечно було залишатися там, тому що Путіну не важливо, кого вбивати. Своєю чергою, Росія, за словами Зеленського, зазнала великих втрат під час свого повторного наступу в Харківській операції.

"Ми втратили деякі селища вздовж нашого кордону, але дякувати Богу ми забрали людей, зберегли їх. Всіх людей, різних категорій, пенсіонерів. Різних людей, тому що він не дивиться по кому б'є, як вчора. Ви бачили, йому не важливо кого вбити — солдата, людину, цивільного. Тому ми забрали людей із цих селищ і в нього не було успіху. Дякувати Богу допомога та звісно наші солдати, насамперед наші герої, вони зупинили їх. Він втратив дуже багатьох людей. Ми говоримо про тисячі людей. Для нього це була дуже висока ціна цієї операції", — зазначив Зеленський.

Поряд із цим ситуація на сході України продовжує залишатися складною. Президент наголосив, що Київ продовжує чекати на озброєння.

"Для нас це не секрет, у нас є чотирнадцять бригад, які досі достатньо не спорядженні, тому ми їх не використовуємо. Але я сподіваюся, що все надійде, особливо після саміту НАТО. В нас будуть додаткові пакети з ППО тощо", — резюмував Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден під час виступу на саміті НАТО заявив, що США та Європа передадуть ЗСУ десятки додаткових систем ППО, сотні ракет-перехоплювачів та іншу зброю. Допомоги союзників буде достатньо, щоб Україна змогла зупинити російське вторгнення та зірвати плани Путіна.